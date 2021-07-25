В Тверской области из-за взрыва на придомовой территории погиб мужчина

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Мужчина погиб в Тверской области из-за взрыва на придомовой территории, сообщает СУ СК по региону.
В Тверской области из-за взрыва на придомовой территории погиб мужчина
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

«25 июля текущего года в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о гибели в результате произошедшего хлопка мужчины 1957 года рождения на придомовой территории посёлка городского типа Жарковского Тверской области», — говорится в сообщении ведомства.

По факту произошедшего организовано проведение доследственной проверки.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в гостинице в Геленджике, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

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