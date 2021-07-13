СК возбудил дело по факту взрыва газа в гостинице в Геленджике

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Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в гостинице в Геленджике, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
СК возбудил дело по факту взрыва газа в гостинице в Геленджике
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины и травмирования пятерых граждан в результате хлопка газа на территории гостиницы по улице Советской (ч. 1 ст. 109 УК)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, утром во вторник, 13 июля, в помещении на первом этаже гостиничного комплекса произошёл хлопок газа. Находившийся на улице молодой человек погиб, также пострадали пятеро граждан (трое мужчин, женщина и 14-летняя девочка).

Пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил провести проверку гостиниц в регионе на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности.

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