В Кронштадте дан артиллерийский салют в честь Дня ВМФ

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В городе-крепости Кронштадт дали праздничный артиллерийский салют в честь Дня ВМФ, пятого Главного военно-морского парада и в ознаменование 325-летия создания Российского флота.  
В Кронштадте дан артиллерийский салют в честь Дня ВМФ
  • © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

«Всего было произведено 30 залпов из орудий Д-44 в сопровождении нескольких тысяч фейерверочных выстрелов из установок калибров 105 мм, 125 мм, 195 мм, 310 мм, что обеспечило различную высоту подъёма фейерверочных изделий. Купола разрыва превысили в диаметре 300 м», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы Западного военного округа.

Отмечается также, что был применён 125-мм пусковой комплекс праздничных салютов «Триколор» 2А96. 

В воскресенье, 25 июля, в Санкт-Петербурге прошёл Главный военный морской парад, приуроченный ко Дню ВМФ России. В 2021 году Военно-морскому флоту страны исполняется 325 лет. 

Подробнее — в материале RT.

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