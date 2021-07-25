В дирекции МАКС назвали время проведения следующего авиасалона

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Следующий Международный авиационно-космический салон (МАКС) пройдёт в июле — августе 2023 года в подмосковном Жуковском.
В дирекции МАКС назвали время проведения следующего авиасалона
  • РИА Новости

Об этом сообщили в дирекции авиасалона.

«Международный авиационно-космической салон в 16-й раз состоится в июле — августе 2023 года в городе Жуковском в Московской области», — приводит ТАСС слова представителя дирекции.

Отмечается что мероприятие «включено в перечень международных выставок продукции военного назначения, проводимых на территории Российской Федерации в 2023 году».

В дирекции добавили, что подготовка к МАКС-2023 уже началась.

Ранее сообщалось, что «Ростех» подписал на МАКС-2021 контракты на сумму более 230 млрд рублей.

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