Задержан подозреваемый в убийстве главы Минцифры Приамурья

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Задержан 39-летний мужчина, подозреваемый в нанесении смертельных травм министру цифрового развития Амурской области Александру Курдюкову.

«В настоящее время по подозрению в причинении смерти потерпевшему задержан 39-летний мужчина», — говорится в сообщении на сайте СУ СК по региону.

По данным следствия, вечером 17 июля 2021 года между подозреваемым и Курдюковым произошёл конфликт, в результате которого министр получил травму головы.

Позже он скончался в больнице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил о смерти главы Минцифры региона Александра Курдюкова.

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