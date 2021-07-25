Задержан подозреваемый в убийстве главы Минцифры Приамурья
«В настоящее время по подозрению в причинении смерти потерпевшему задержан 39-летний мужчина», — говорится в сообщении на сайте СУ СК по региону.
По данным следствия, вечером 17 июля 2021 года между подозреваемым и Курдюковым произошёл конфликт, в результате которого министр получил травму головы.
Позже он скончался в больнице.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил о смерти главы Минцифры региона Александра Курдюкова.