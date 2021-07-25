Умер глава Минцифры Амурской области Александр Курдюков

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Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил о смерти главы Минцифры региона Александра Курдюкова.

Об этом Орлов написал в своём Telegram-канале.

«Вчера вечером умер Александр Михайлович Курдюков. Работали с ним в правительстве, он был министром цифрового развития и связи Амурской области. Светлая память. Ушёл очень рано», — говорится в публикации.

По информации ТАСС, 17 июля Курдюков поступил в больницу с полученными травмами в результате конфликта на турбазе. 

Глава Минцифры Амурской области родился в 1981 в Благовещенске, получил образование по специальности «Информационные системы (по областям применения)». На должности главы ведомства пребывал с января 2021 года.

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