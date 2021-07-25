Кабмин утвердил постановление о поддержке строительства оптово-распределительных центров в Крыму

Сельхозпроизводители Крыма и Севастополя смогут компенсировать часть затрат на строительство или модернизацию оптово-распределительных центров (ОРЦ). Как сообщается на сайте правительства, соответствующее постановление подписал российский премьер Михаил Мишустин.

РИА Новости