Кабмин утвердил постановление о поддержке строительства оптово-распределительных центров в Крыму

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Сельхозпроизводители Крыма и Севастополя смогут компенсировать часть затрат на строительство или модернизацию оптово-распределительных центров (ОРЦ). Как сообщается на сайте правительства, соответствующее постановление подписал российский премьер Михаил Мишустин.
Кабмин утвердил постановление о поддержке строительства оптово-распределительных центров в Крыму
  • РИА Новости

«Речь идёт о возмещении из федерального бюджета 20% фактической стоимости созданной инфраструктуры. Согласно утверждённому документу, эта мера поддержки начнёт действовать с 2022 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «решение даст крымским агропроизводителям возможность строить ОРЦ на льготных условиях, позволит расширить мощности для хранения, первичной переработки и упаковки сельхозпродукции, послужит укреплению продовольственной безопасности полуострова».

Ранее сообщалось, что правительство дополнительно направит 307,3 млн рублей на обеспечение стабильного водоснабжения Севастополя. 

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