Кабмин утвердил постановление о поддержке строительства оптово-распределительных центров в Крыму
- РИА Новости
«Речь идёт о возмещении из федерального бюджета 20% фактической стоимости созданной инфраструктуры. Согласно утверждённому документу, эта мера поддержки начнёт действовать с 2022 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «решение даст крымским агропроизводителям возможность строить ОРЦ на льготных условиях, позволит расширить мощности для хранения, первичной переработки и упаковки сельхозпродукции, послужит укреплению продовольственной безопасности полуострова».
Ранее сообщалось, что правительство дополнительно направит 307,3 млн рублей на обеспечение стабильного водоснабжения Севастополя.