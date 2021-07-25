Шойгу открыл барельеф, посвящённый победе в Чесменском сражении

Министр обороны России Сергей Шойгу открыл в Адмиралтействе барельеф, посвящённый победе русского флота над турецким в Чесменском заливе.

Шойгу заявил, что «в ратной истории Отечества есть немало знаменательных событий, которые вызывают чувство гордости за страну и её Военно-морской флот, к их числу относится и триумфальная победа русских моряков в Чесменском сражении 7 июля 1770 года», — заявил Шойгу.

«Открывая барельеф, посвящённый битве в Чесменском заливе, мы отдаём дань уважения военным морякам, их заслугам в защите национальных интересов государства», — отметил министр.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин принял участие в церемонии спуска на воду большого морозильного рыболовного траулера «Механик Сизов» на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге.