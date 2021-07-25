В СК по Москве назвали число возбуждённых дел за шесть месяцев 2021 года
- РИА Новости
«Из них 463 — по преступлениям против личности, 45 — по террористической и экстремистской направленности, 656 — по преступлениям коррупционной направленности и 1177 — по преступлениям экономической направленности (к подследственности СК относятся уголовные дела о неуплате налогов, невыплате зарплат и другие)», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что за полгода московские следователи завершили производство по 1966 делам.
Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратился к коллегам с поздравлением по случаю профессионального праздника.