В СК по Москве назвали число возбуждённых дел за шесть месяцев 2021 года

В пресс-службе Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Москве сообщили, что «за шесть месяцев 2021 года в ГСУ СК России по городу Москве возбуждено 2503 дел».

«Из них 463 — по преступлениям против личности, 45 — по террористической и экстремистской направленности, 656 — по преступлениям коррупционной направленности и 1177 — по преступлениям экономической направленности (к подследственности СК относятся уголовные дела о неуплате налогов, невыплате зарплат и другие)», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что за полгода московские следователи завершили производство по 1966 делам.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратился к коллегам с поздравлением по случаю профессионального праздника.