В России провели более 162,5 млн тестов на коронавирус
- Reuters
«За последние сутки проведено 550 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 25 июля остаются 1 257 238 человек», — говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Telegram-канале.
Всего в России проведено свыше 162,5 млн тестов на коронавирус.
Ранее Минздрав России выпустил рекомендации по применению «Cпутника V» среди онкопациентов.
В июне микробиолог Евгений Плисов в беседе с Nation News призвал вакцинироваться от COVID-19.