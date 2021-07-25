В России провели более 162,5 млн тестов на коронавирус

На сегодняшний день в России проведено более 162,5 млн лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции COVID-19.

«За последние сутки проведено 550 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 25 июля остаются 1 257 238 человек», — говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Telegram-канале.

Всего в России проведено свыше 162,5 млн тестов на коронавирус.

Ранее Минздрав России выпустил рекомендации по применению «Cпутника V» среди онкопациентов.

В июне микробиолог Евгений Плисов в беседе с Nation News призвал вакцинироваться от COVID-19.