Минздрав России выпустил рекомендации по применению «Cпутника V» среди онкопациентов

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Минздрав России опубликовал новые рекомендации по вакцинации от коронавируса, среди которых говорится, что препарат «Cпутник V» можно использовать для вакцинации от COVID-19 всех онкопациентов, завершивших противоопухолевое лечение.
Минздрав России выпустил рекомендации по применению «Cпутника V» среди онкопациентов
  • РИА Новости

«Вакцина Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») для профилактики COVID-19 рекомендована без дополнительных ограничений у всех онкологических пациентов, завершивших противоопухолевое лечение, вне зависимости от исходной стадии и формы заболевания», — цитирует документ ТАСС.

19 июня директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал заболевания, при которых нельзя вакцинироваться «Спутником V».

Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.

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