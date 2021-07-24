Минздрав России выпустил рекомендации по применению «Cпутника V» среди онкопациентов
- РИА Новости
«Вакцина Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») для профилактики COVID-19 рекомендована без дополнительных ограничений у всех онкологических пациентов, завершивших противоопухолевое лечение, вне зависимости от исходной стадии и формы заболевания», — цитирует документ ТАСС.
19 июня директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал заболевания, при которых нельзя вакцинироваться «Спутником V».
Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.