Минздрав России выпустил рекомендации по применению «Cпутника V» среди онкопациентов

Минздрав России опубликовал новые рекомендации по вакцинации от коронавируса, среди которых говорится, что препарат «Cпутник V» можно использовать для вакцинации от COVID-19 всех онкопациентов, завершивших противоопухолевое лечение.

«Вакцина Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») для профилактики COVID-19 рекомендована без дополнительных ограничений у всех онкологических пациентов, завершивших противоопухолевое лечение, вне зависимости от исходной стадии и формы заболевания», — цитирует документ ТАСС.

19 июня директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал заболевания, при которых нельзя вакцинироваться «Спутником V».

Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.