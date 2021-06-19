Названы заболевания, при которых нельзя вакцинироваться «Спутником V»
- РИА Новости
По его словам, любое острое состояние является противопоказанием для вакцинации.
«Кардиобольных с патологией надо в первую очередь вакцинировать, потому что, если они заразятся, они в первой группе риска: диабетики, кардиобольные», — цитирует РИА Новости Гинцбурга.
Он уточнил, что бронхиальная астма и гепатит С не служат основанием для отказа от вакцинации.
Также вакцинироваться можно лицам с онкологией в ремиссии, не получающим химиотерапию.
Ранее Александр Гинцбург заявил, что введение вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» не грозит бесплодием в будущем.