Названы заболевания, при которых нельзя вакцинироваться «Спутником V»

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Пациентам с крапивницей, конъюнктивитом и любым другим заболеванием в острой фазе нельзя вакцинироваться «Спутником V», заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Названы заболевания, при которых нельзя вакцинироваться «Спутником V»
  • РИА Новости

По его словам, любое острое состояние является противопоказанием для вакцинации.

«Кардиобольных с патологией надо в первую очередь вакцинировать, потому что, если они заразятся, они в первой группе риска: диабетики, кардиобольные», — цитирует РИА Новости Гинцбурга.

Он уточнил, что бронхиальная астма и гепатит С не служат основанием для отказа от вакцинации.

Также вакцинироваться можно лицам с онкологией в ремиссии, не получающим химиотерапию.

Ранее Александр Гинцбург заявил, что введение вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» не грозит бесплодием в будущем.

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