Губернатор Севастополя поздравил моряков с Днём ВМФ

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём поздравлении по случаю Дня Военно-морского флота России отметил, что «более трёх веков легендарный российский флот твёрдо отстаивает интересы нашей страны от Тихого океана до Балтики, от Чёрного моря до Арктики».
Губернатор Севастополя поздравил моряков с Днём ВМФ
  • © РИА Новости

Его поздравление опубликовано на сайте правительства города.

«Созданная Петром Великим русская эскадра не сдаёт позиций и сегодня, наша страна носит статус великой военно-морской державы», — заявил Развожаев.

По его словам, «особое место в системе ВМФ занимает Черноморский флот России».

«Военные корабли под Андреевским флагом ежедневно выходят на службу из Севастопольской бухты. Там, в море, наши ребята закаляют характер и проявляют лучшие качества военного моряка. Каждый севастополец знает: город под надёжной защитой Черноморского флота России! Уровень оснащённости нашего военного флота постоянно растёт. Помимо ввода в состав новых кораблей и подводных лодок, уникальных образцов вооружения и спецтехники активно внедряются передовые цифровые технологии», — заявил он.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин в День Военно-морского флота прибыл в Кронштадт.

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