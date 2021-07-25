Губернатор Севастополя поздравил моряков с Днём ВМФ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём поздравлении по случаю Дня Военно-морского флота России отметил, что «более трёх веков легендарный российский флот твёрдо отстаивает интересы нашей страны от Тихого океана до Балтики, от Чёрного моря до Арктики».

Его поздравление опубликовано на сайте правительства города.

«Созданная Петром Великим русская эскадра не сдаёт позиций и сегодня, наша страна носит статус великой военно-морской державы», — заявил Развожаев.

По его словам, «особое место в системе ВМФ занимает Черноморский флот России».

«Военные корабли под Андреевским флагом ежедневно выходят на службу из Севастопольской бухты. Там, в море, наши ребята закаляют характер и проявляют лучшие качества военного моряка. Каждый севастополец знает: город под надёжной защитой Черноморского флота России! Уровень оснащённости нашего военного флота постоянно растёт. Помимо ввода в состав новых кораблей и подводных лодок, уникальных образцов вооружения и спецтехники активно внедряются передовые цифровые технологии», — заявил он.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин в День Военно-морского флота прибыл в Кронштадт.