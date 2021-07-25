Губернатор Севастополя поздравил моряков с Днём ВМФ
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Его поздравление опубликовано на сайте правительства города.
«Созданная Петром Великим русская эскадра не сдаёт позиций и сегодня, наша страна носит статус великой военно-морской державы», — заявил Развожаев.
По его словам, «особое место в системе ВМФ занимает Черноморский флот России».
«Военные корабли под Андреевским флагом ежедневно выходят на службу из Севастопольской бухты. Там, в море, наши ребята закаляют характер и проявляют лучшие качества военного моряка. Каждый севастополец знает: город под надёжной защитой Черноморского флота России! Уровень оснащённости нашего военного флота постоянно растёт. Помимо ввода в состав новых кораблей и подводных лодок, уникальных образцов вооружения и спецтехники активно внедряются передовые цифровые технологии», — заявил он.
Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин в День Военно-морского флота прибыл в Кронштадт.