Матвиенко поздравила командование и личный состав ВМФ с профессиональным праздником

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила командование, личный состав и ветеранов Военно-морского флота с профессиональным праздником. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Совфеда.

Она отметила, что «российский флот имеет богатую историю и славные традиции, которые создавались всеми поколениями моряков, прочно стоявшими на страже национальных интересов Родины».

«Их легендарные подвиги стали немеркнущими образцами героизма, отваги и воинского мастерства для нынешних защитников Отечества. За 325 лет с момента основания этот вид вооружённых сил многократно развивал и приумножал свой потенциал, совершенствовал способность сдерживать противника», — заявила Матвиенко.

По её словам, «сегодня ВМФ России является гарантом мира и стабильности не только на наших морских границах, но и на просторах Мирового океана».

«Его боевая мощь, высокая подвижность и оперативность надёжно обеспечивают предупреждение любой агрессии, безопасность суверенитета страны, отстаивание приоритетов нашего государства в глобальной экономике и внешней политике. Надводные и подводные силы, морская авиация, береговые войска с честью выполняют поставленные перед ними важные и ответственные задачи, служат укреплению оборонного потенциала Российской Федерации. Желаю вам и всем военным морякам крепкого здоровья, успехов в освоении новейшей техники и стратегического вооружения, а тем, кто находится вдали от дома, — благополучного возвращения к родным берегам», — добавила председатель Совфеда.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в беседе с RT о погоде в День Военно-морского флота.