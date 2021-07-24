В Карелии рассказали о ситуации с природными пожарам

Власти Карелии рассказали о текущей ситуации с природными пожарами в регионе.

Как сообщается на странице правительства региона в «ВКонтакте», в настоящий момент в Карелии действует 18 лесных пожаров.

«На текущий момент в регионе действует 18 лесных пожаров на площади 10 926 га в Муезерском, Лахденпохском, Беломорском, Пряжинском, Сегежском, Суоярвском, Кондопожском, Питкярантском районах. Девять пожаров на площади 4185 га локализованы», — говорится в заявлении.

Уточняется, что к тушению привлечено около 800 человек: Карельский центр охраны лесов, арендаторы, МЧС, отряды противопожарной службы, добровольцы, ФБУ «Авиалесоохрана», а также 31 человек из Архангельской и Мурманской областей и 135 единиц техники.

Ранее в федеральной Авиалесоохране сообщили о планах по привлечению дополнительных сил для ликвидации лесных пожаров в Карелии и Якутии.

16 июля ФАН писало, что в Пермском крае для тушения крупного лесного пожара используются беспилотники.