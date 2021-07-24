В Карелии рассказали о ситуации с природными пожарам
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Как сообщается на странице правительства региона в «ВКонтакте», в настоящий момент в Карелии действует 18 лесных пожаров.
«На текущий момент в регионе действует 18 лесных пожаров на площади 10 926 га в Муезерском, Лахденпохском, Беломорском, Пряжинском, Сегежском, Суоярвском, Кондопожском, Питкярантском районах. Девять пожаров на площади 4185 га локализованы», — говорится в заявлении.
Уточняется, что к тушению привлечено около 800 человек: Карельский центр охраны лесов, арендаторы, МЧС, отряды противопожарной службы, добровольцы, ФБУ «Авиалесоохрана», а также 31 человек из Архангельской и Мурманской областей и 135 единиц техники.
Ранее в федеральной Авиалесоохране сообщили о планах по привлечению дополнительных сил для ликвидации лесных пожаров в Карелии и Якутии.
16 июля ФАН писало, что в Пермском крае для тушения крупного лесного пожара используются беспилотники.