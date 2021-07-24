Путин поздравил победителей Международной олимпиады по физике

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Президент России Владимир Путин поздравил победителей 51-й Международной олимпиады по физике.
Путин поздравил победителей Международной олимпиады по физике
  • РИА Новости

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Дорогие Денис, Матвей, Николай, Артемий, Данила! Поздравляю вас с блестящим, победным выступлением на Международной олимпиаде по физике. Искренне рад, что российская команда вновь продемонстрировала высочайший уровень подготовки, убедительно подтвердила лидерские позиции отечественной школы физики», — говорится в заявлении.

Как отметил Путин, за золотыми медалями победителей кроются «талант, упорный, напряжённый труд, сила характера и исключительная самоотдача».

«Убеждён, что все эти качества и впредь будут помогать вам добиваться намеченных целей — и в учёбе, и в будущей работе, и в жизни. Быть первыми на избранном поприще», — добавил президент.

В мае сайт «Москва 24» сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных школьников с победой на Азиатской олимпиаде по физике.

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