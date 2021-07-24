Минздрав опубликовал данные о противопоказаниях к препарату «ЭпиВакКорона»

Минздрав России опубликовал новые рекомендации по вакцинации от коронавируса, среди которых говорится, что вакцинация от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона» противопоказана людям с рядом реакций и заболеваний.

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Как сообщает ТАСС, ссылаясь на Минздрав, данный препарат против COVID-19 противопоказан людям, имеющим тяжёлые формы аллергии, злокачественные опухоли и первичный иммунодефицит. «Тяжёлые формы аллергических заболеваний, злокачественные новообразования, первичный иммунодефицит являются противопоказаниями для вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона», — говорится в документе. Ранее Минздрав России выпустил рекомендации по применению «Cпутника V» среди онкопациентов. В июне микробиолог Евгений Плисов в беседе с Nation News призвал вакцинироваться от COVID-19.