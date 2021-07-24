Минздрав опубликовал данные о противопоказаниях к препарату «ЭпиВакКорона»
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Как сообщает ТАСС, ссылаясь на Минздрав, данный препарат против COVID-19 противопоказан людям, имеющим тяжёлые формы аллергии, злокачественные опухоли и первичный иммунодефицит.
«Тяжёлые формы аллергических заболеваний, злокачественные новообразования, первичный иммунодефицит являются противопоказаниями для вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона», — говорится в документе.
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