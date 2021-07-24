Минздрав опубликовал данные о противопоказаниях к препарату «ЭпиВакКорона»

Короткая ссылка
Минздрав России опубликовал новые рекомендации по вакцинации от коронавируса, среди которых говорится, что вакцинация от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона» противопоказана людям с рядом реакций и заболеваний.
Минздрав опубликовал данные о противопоказаниях к препарату «ЭпиВакКорона»
  • © РИА Новости / Роспотребнадзор

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на Минздрав, данный препарат против COVID-19 противопоказан людям, имеющим тяжёлые формы аллергии, злокачественные опухоли и первичный иммунодефицит.

«Тяжёлые формы аллергических заболеваний, злокачественные новообразования, первичный иммунодефицит являются противопоказаниями для вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона», — говорится в документе.

Ранее Минздрав России выпустил рекомендации по применению «Cпутника V» среди онкопациентов.

В июне микробиолог Евгений Плисов в беседе с Nation News призвал вакцинироваться от COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить