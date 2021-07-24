Один человек погиб и 19 пострадали в ДТП с автобусом на Кубани

Один человек погиб и 19 пострадали в результате аварии с участием туристического автобуса в Апшеронском районе на Кубани.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

«По предварительным данным, в посёлке Мезмай Апшеронского района туристический автобус с 22 пассажирами съехал в кювет, в результате погиб один человек, пострадали 19», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что по факту ДТП организовано проведение проверки.

Причиной аварии, по предварительной информации, мог стать отказ тормозной системы.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Алтайском крае в результате столкновения автомобиля Toyota и машины скорой помощи погиб фельдшер.