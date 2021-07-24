Один человек погиб и 19 пострадали в ДТП с автобусом на Кубани

Короткая ссылка
Один человек погиб и 19 пострадали в результате аварии с участием туристического автобуса в Апшеронском районе на Кубани.
Один человек погиб и 19 пострадали в ДТП с автобусом на Кубани
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

«По предварительным данным, в посёлке Мезмай Апшеронского района туристический автобус с 22 пассажирами съехал в кювет, в результате погиб один человек, пострадали 19», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что по факту ДТП организовано проведение проверки.

Причиной аварии, по предварительной информации, мог стать отказ тормозной системы.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Алтайском крае в результате столкновения автомобиля Toyota и машины скорой помощи погиб фельдшер.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить