В Сочи восстановили нарушенное из-за непогоды электроснабжение

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В Сочи полностью восстановили электроснабжение, нарушенное в результате непогоды.
В Сочи восстановили нарушенное из-за непогоды электроснабжение
  • © РИА Новости

«Уровень воды в реках Мацеста и Хоста, (поднявшийся) в результате выпадения обильных осадков в городе Сочи, вернулся в русло. Электроснабжение восстановлено полностью. По заявкам населения продолжается оказание адресной помощи по откачке воды», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы МЧС.

В МЧС отметили, что на месте работают аварийно-спасательные и пожарно- спасательные подразделения, органы местного самоуправления. 

Отмечается, что дальнейшее ухудшение обстановки не прогнозируется.

Ранее сообщалось, что в результате шторма частично разрушены подпорная стена и брусчатка на набережной пляжа Лоо.

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