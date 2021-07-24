В Сочи восстановили нарушенное из-за непогоды электроснабжение

В Сочи полностью восстановили электроснабжение, нарушенное в результате непогоды.

«Уровень воды в реках Мацеста и Хоста, (поднявшийся) в результате выпадения обильных осадков в городе Сочи, вернулся в русло. Электроснабжение восстановлено полностью. По заявкам населения продолжается оказание адресной помощи по откачке воды», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы МЧС.

В МЧС отметили, что на месте работают аварийно-спасательные и пожарно- спасательные подразделения, органы местного самоуправления.

Отмечается, что дальнейшее ухудшение обстановки не прогнозируется.

Ранее сообщалось, что в результате шторма частично разрушены подпорная стена и брусчатка на набережной пляжа Лоо.