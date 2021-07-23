Ливень в Сочи разрушил подпорную стену на пляже
- РИА Новости
- © Артур Лебедев
«В результате шторма частично разрушены подпорная стена и брусчатка на набережной пляжа Лоо», — цитирует РИА Новости сообщение оперштаба.
С целью ликвидации последствий задействованы 90 сотрудников оперативных служб, 37 единиц техники.
Также арендатор пляжа принял на себя обязательства по восстановлению.
Ранее мэр Ялты Янина Павленко сообщила, что местные власти приняли решение выплатить дополнительные средства пострадавшим от подтоплений жителям города.