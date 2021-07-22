Мэр Ялты рассказала о дополнительных выплатах пострадавшим от подтоплений

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Мэр Ялты Янина Павленко сообщила, что местные власти приняли решение выплатить дополнительные средства пострадавшим от подтоплений жителям города.
Мэр Ялты рассказала о дополнительных выплатах пострадавшим от подтоплений
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«Принято решение о выплате из муниципального бюджета дополнительной компенсации людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, в том числе и в результате ЧС. 10 тыс. рублей — каждому пострадавшему, 50 тыс. рублей — частично потерявшим имущество и 150 тыс. рублей тем, кто полностью его утратил», — написала она в Facebook.

Павленко отметила, что работа по восстановлению города продолжается. Режим ЧС в Ялте действует до 18 августа.

Мощный циклон обрушился на полуостров 17 июня, что привело к подтоплению Керчи. На следующий день ливни добрались до Ялты.

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