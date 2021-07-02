Власти Ялты заявили о подготовке к возможным новым подтоплениям

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Ялта готовится к возможным новым локальным подтоплениям из-за непогоды, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
Власти Ялты заявили о подготовке к возможным новым подтоплениям
  • РИА Новости

Она отметила, что объявлено третье за полмесяца штормовое предупреждение.

«С обеда 3 июля и до пятого числа на территории Крыма грозы, сильные ливни, ветер 20-25 метров в секунду. Надеемся, что прогноз не сбудется, но к возможным последствиям начали готовиться», — сообщила Павленко в Facebook.

По её словам, власти собирают штаб ЧС и распределяют задачи. Павленко подчеркнула, что все службы и техника находятся в полной готовности.

Ранее МЧС выпустило штормовое предупреждение по Крыму на ближайшие дни из-за прохождения холодного циклона, ожидаются сильные дожди, грозы, местами крупный град.

Мощный циклон обрушился на полуостров 17 июня, что привело к подтоплению Керчи. На следующий день ливни добрались до Ялты.

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