МЧС предупредило о сильных дождях и грозах в Крыму

МЧС выпустило штормовое предупреждение по Крыму на ближайшие дни из-за прохождения холодного циклона, ожидаются сильные дожди, грозы, местами крупный град.

«В связи с прохождением активного холодного фронтального раздела днем и до конца суток 3 июля, в течение суток 4 и 5 июля в Крыму ожидаются сложные погодные условия: сильные ливни (более 30 мм), грозы, местами крупный град, шквал 20—25 м/с», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС по Республике Крым.

С 2 по 4 июля в центральных районах полуострова ожидается чрезвычайная пожароопасность.

Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко рассказала, что с завтрашнего дня городские власти планируют открыть часть пляжей, закрытых для купания из-за последствий непогоды.