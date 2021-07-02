МЧС предупредило о сильных дождях и грозах в Крыму

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МЧС выпустило штормовое предупреждение по Крыму на ближайшие дни из-за прохождения холодного циклона, ожидаются сильные дожди, грозы, местами крупный град.
МЧС предупредило о сильных дождях и грозах в Крыму
  • РИА Новости

«В связи с прохождением активного холодного фронтального раздела днем и до конца суток 3 июля, в течение суток 4 и 5 июля в Крыму ожидаются сложные погодные условия: сильные ливни (более 30 мм), грозы, местами крупный град, шквал 20—25 м/с», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС по Республике Крым.

С 2 по 4 июля в центральных районах полуострова ожидается чрезвычайная пожароопасность.

Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко рассказала, что с завтрашнего дня городские власти планируют открыть часть пляжей, закрытых для купания из-за последствий непогоды.

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