Минтруд разъяснил правила отстранения непривитых работников

Если работник не предоставил в срок документ о вакцинации от коронавируса, его следует приказом отстранить от работы без сохранения заработной платы. Об этом говорится в совместных разъяснениях Минтруда и Роспотребнадзора.

Как отмечается, это относится к лицам без противопоказаний для процедуры.

Основание — абзац 8 ч. 1 ст. 76 Трудового кодекса, а также п. 2 ст. 5 ФЗ от 17 сентября 1998 года №157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

Из текста следует, что если в регионе вводят вакцинацию по эпидпоказаниям, то работодатель должен издать приказ об организации прививок и ознакомить с ним коллектив под роспись.

Ведомства также заявили, что для стабилизации ситуации с COVID-19 на рабочих местах необходимо обеспечить вакцинацию не менее 80% сотрудников.