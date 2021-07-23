Роспотребнадзор назвал условие стабилизации ситуации с COVID-19 в России
- РИА Новости
«Для контроля за эпидемическим процессом и стабилизации ситуации по заболеваемости COVID-19 необходимо обеспечить уровень коллективного иммунитета не менее 80% от списочного состава коллектива, с учётом лиц, переболевших COVID-19 и вакцинированных (не более шести месяцев назад)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что не привитые от коронавируса и имеющие медицинские противопоказания к вакцинации не должны составлять более 20% от числа работников.
Ранее врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.