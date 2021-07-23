В Москве от коронавируса привились 1 млн пенсионеров
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- РИА Новости
«Сегодня миллион пенсионеров в Москве привились. Миллион. Никаких там сложных последствий нет, наоборот, эти люди, мы видим, меньше болеют, и значительно — просто в разы, в разы — меньше смертность», — приводит его слова ТАСС.
Ранее Собянин заявил, что Москва прошла пики по заболеваемости коронавирусом. Он отметил, что пункты вакцинации продолжают работать «достаточно напряжённо», каждые сутки в городе прививают первым и вторым компонентами порядка 90 тыс. человек.
20 июля сообщалось, что число привившихся от COVID-19 в Москве превысило 4 млн человек, из них второй компонент уже получили свыше 2,2 млн человек.