В Москве от коронавируса привились 1 млн пенсионеров

Около 1 млн граждан пенсионного возраста в Москве сделали прививку от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

«Сегодня миллион пенсионеров в Москве привились. Миллион. Никаких там сложных последствий нет, наоборот, эти люди, мы видим, меньше болеют, и значительно — просто в разы, в разы — меньше смертность», — приводит его слова ТАСС.

Ранее Собянин заявил, что Москва прошла пики по заболеваемости коронавирусом. Он отметил, что пункты вакцинации продолжают работать «достаточно напряжённо», каждые сутки в городе прививают первым и вторым компонентами порядка 90 тыс. человек.

20 июля сообщалось, что число привившихся от COVID-19 в Москве превысило 4 млн человек, из них второй компонент уже получили свыше 2,2 млн человек.