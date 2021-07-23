Собянин сообщил, что Москва прошла пики заболеваемости COVID-19

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Москва прошла пики по заболеваемости коронавирусом, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, пункты вакцинации продолжают работать «достаточно напряжённо».
Собянин сообщил, что Москва прошла пики заболеваемости COVID-19
  • РИА Новости

«В целом мы видим, что происходит снижение заболеваемости, это положительно, это означает, что мы эти пики прошли, и надеюсь, что дальше будет улучшение», — сказал мэр, его слова приводит РИА Новости.

Каждые сутки в городе прививают первым и вторым компонентами «где-то около 90 тыс. человек», добавил он.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв, в свою очередь, заявил, что в регионе ежедневно на вакцинацию от коронавируса записываются 75—80 тыс. жителей.

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