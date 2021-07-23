В Омской области выявили максимальное с начала пандемии число случаев COVID-19

В Омской области выявлено 336 новых случаев коронавирусной инфекции — это абсолютный суточный максимум в регионе с начала пандемии.

Об этом сообщает gorod55.ru.

Число зарегистрированных случаев инфицирования достигло 58 242.

За минувшие 24 часа скончались восемь человек, всего 1630.

105 жителей выписаны после выздоровления.

В прививочной кампании приняли участие 409 963 человека, из них вторым компонентом вакцинировались 284 286.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что, по последним данным, за сутки в стране было выявлено 23 811 новых случаев коронавируса.