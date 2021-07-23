Доставка социально значимых грузов организована по БАМу в обход зоны ЧС

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Доставка социально значимых грузов из-за остановки движения по Транссибирской магистрали организована по Байкало-Амурской магистрали.
Доставка социально значимых грузов организована по БАМу в обход зоны ЧС
  • © РИА Новости / Павел Львов

«Доставка социально значимых грузов организована по БАМу в обход зоны ЧС. Этот вопрос взят РЖД под особый контроль», — говорится в Telegram-канале РЖД.

Продукты питания, топливо для предприятий энергетики и ЖКХ, бензин, авиатопливо и другие жизненно необходимые грузы будут доставлены альтернативным маршрутом.

Отмечается, что Байкало-Амурская магистраль, по сути, является дублёром Транссибирской магистрали.

В результате обрушения железнодорожного моста на Транссибе в Забайкальском крае было остановлено движение поездов.

Президент России Владимир Путин рассказал о сроках восстановления движения по Транссибирской магистрали после аварии в Забайкальском крае.

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