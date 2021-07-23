Приём заявок на гранты Фонда культурных инициатив завершится 30 июля

Приём заявок на первый грантовый конкурс в сфере культуры, искусства и креативных индустрий завершится 30 июля. Соискатели могут подать заявки через информационную систему Президентского фонда культурных инициатив.

Об этом сообщает «Взгляд».

В августе экспертами конкурса будет проведена оценка проектов, каждая заявка будет рассматриваться несколькими экспертами независимо друг от друга. Список проектов, рекомендованных к получению грантовой поддержки, будет озвучен не позднее 15 сентября, говорится в сообщении фонда.

Заявки на гранты поступают со всей России, на данный момент в системе зарегистрированы представители 84 субъектов.

Претенденты — НКО (общественные объединения, АНО, фонды, ассоциации и другие), а также, впервые, коммерческие организации, индивидуальные предприниматели и муниципальные учреждения, в том числе библиотеки, музеи, театры, дома культуры. Уже подано на рассмотрение свыше 13 тыс. проектов.

Ранее НСН проинформировала, что в мае состоялся приём заявок на конкурс грантов мэра Москвы для некоммерческих организаций.