Лаборатории Петербурга за сутки обработали почти 31 тысячу тестов на COVID-19

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В Санкт-Петербурге за минувшие сутки протестировали на коронавирус почти 31 тыс. человек.
Лаборатории Петербурга за сутки обработали почти 31 тысячу тестов на COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на данные Смольного.

«За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 30 923 человека. Обработано 20 326 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом», — говорится в сообщении.

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал, что в городе значительно снизилось число госпитализаций больных коронавирусом.

Также он отметил, что в июле выросли темпы вакцинации — 107 577 человек поставили вакцину от коронавируса на прошлой неделе.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что, по последним данным, за сутки в стране было выявлено 23 811 новых случаев коронавируса.

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