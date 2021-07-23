Астраханская область вводит ограничения для туристов

Власти Астраханской области приняли решение ввести ограничения для прибывающих в регион туристов в связи с распространением коронавируса.

«С 26 июля заселиться в гостиницу, санаторий, на туристическую базу можно будет только при наличии QR-кода или отрицательного ПЦР-теста», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы главы области.

Ранее сообщалось, что в регионе осложнилась эпидемиологическая ситуация: за последние сутки обновлен максимум по числу инфицированных коронавирусом — 280 человек.

Также астраханские власти приняли решение о закрытии торговых центров (кроме продовольственных отделов), крытых рынков, фуд-кортов, фитнес-залов, бассейнов, театров, кинотеатров, библиотек.

Рестораны и кафе смогут работать только на верандах на свежем воздухе или навынос.

Ранее сообщалось, что туристы, которые приедут на курорты Краснодарского края в августе только с отрицательным ПЦР-тестом, должны сами обратиться к врачам для вакцинации от коронавируса в течение трёх дней после заселения, иначе им будет грозить штраф до 30 тыс. рублей.