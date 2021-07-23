В парке «Патриот» 1 августа закроют коронавирусный госпиталь

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в интервью телеканалу «Россия 1» сообщил, что подмосковные власти закроют временный госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией в парке «Патриот» 1 августа.
В парке «Патриот» 1 августа закроют коронавирусный госпиталь
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«1 августа мы закрываем «Патриот». Сегодня, слава богу, видим отрицательную динамику», — сказал Воробьёв.

Он отметил, что число свободных коек для больных коронавирусом в Московской области снижается уже четвёртую неделю подряд. 

Также Воробьёв заявил, что в Московской области ежедневно на вакцинацию от коронавируса записываются 75—80 тыс. жителей.

Ранее врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

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