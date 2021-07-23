Эксперт назвал безопасную дозу алкоголя

Доктор наук, профессор пищевой биотехнологии, экс-директор Виншампанкомбината Геннадий Пищиков рассказал о безопасной для человека дозе алкоголя.

Дискуссии о влиянии алкоголя на организм ведутся уже больше 30 лет, но убедительной базы на этот счёт пока получить не удалось, сказал он в беседе с «Российской газетой».

«И всё же некий усреднённый показатель полезного алкоголя вывести можно и для нашей страны. Но при условии, что мы вполне здоровы, активно двигаемся, не лежим на диване, едим качественную пищу. Так, молодым женщинам разумно выпивать по 50—125 мл хорошего — подчеркну, хорошего — сухого красного вина в день, мужчинам — в два раза больше. С возрастом эта норма подлежит корректировке», — уточнил Пищиков.

Ранее глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в беседе с НСН оценил идею запретить в России продажу самогонных аппаратов.