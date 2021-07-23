В МЧС рассказали о ситуации с лесными пожарами в Карелии

На территории Карелии в настоящее время действует 21 лесной пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«На территории Карелии действует 21 очаг лесных пожаров. В пятикилометровой зоне от населённых пунктов действуют два очага на площади 2,6 тыс. га», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что к ликвидации возгораний привлечены более 1,1 тыс. человек и 190 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.

В федеральной Авиалесоохране сообщили о планах по привлечению дополнительных сил для ликвидации лесных пожаров в Карелии и Якутии.