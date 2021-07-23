В Удмуртии за сутки зафиксировано 143 случая COVID-19
- РИА Новости
Об этом пишет izhlife.ru.
В числе заболевших — 24 ребёнка до 14 лет, 18 человек старше 65 лет.
Из городов лидирует по заболеваемости Ижевск — 58 человек.
Как уточняется, два человека за сутки скончались.
За всё время в республике зарегистрировано 38 547 лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции.
33 079 человек выздоровели.
Общее число вакцинированных граждан достигло 265 825.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что, по последним данным, за сутки в стране было выявлено 23 811 новых случаев коронавируса.