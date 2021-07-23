В Удмуртии за сутки зафиксировано 143 случая COVID-19

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По данным на 21 июля, в Удмуртии зафиксировано 143 новых случая коронавирусной инфекции за сутки.
В Удмуртии за сутки зафиксировано 143 случая COVID-19
  • РИА Новости

Об этом пишет izhlife.ru.

В числе заболевших — 24 ребёнка до 14 лет, 18 человек старше 65 лет.

Из городов лидирует по заболеваемости Ижевск — 58 человек.

Как уточняется, два человека за сутки скончались.

За всё время в республике зарегистрировано 38 547 лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции.

33 079 человек выздоровели.

Общее число вакцинированных граждан достигло 265 825.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что, по последним данным, за сутки в стране было выявлено 23 811 новых случаев коронавируса.

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