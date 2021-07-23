Попова назвала ситуацию с коронавирусом в Крыму напряжённой

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала ситуацию с коронавирусом в Крыму напряжённой, однако отметила, что есть тенденции к стабилизации.
Попова назвала ситуацию с коронавирусом в Крыму напряжённой
  • © РИА Новости

Об этом она заявила в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«По эпидситуации по COVID-19 на полуострове: она остаётся напряжённой уже на протяжении четырёх недель, идёт курортный сезон. Есть некоторые тенденции к стабилизации: из 27 муниципальных образований в Крыму в трёх мы уже видим снижение, включая Алушту, в 12 — стабилизация», — сказала Попова.

Тем не менее на территории ещё 12 муниципалитетов полуострова по-прежнему сохраняется рост инфекции, в том числе на таких курортных направлениях, как Ялта, Феодосия, Судак и Севастополь.

Попова напомнила, что на территории Крыма развёрнуты 215 пунктов вакцинации.

Ранее сообщалось, что около 35 млн человек получили первый компонент отечественной вакцины от коронавируса в России.

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