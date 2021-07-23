В Башкирии за сутки выявили 245 случаев COVID-19

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За минувшие сутки ещё 245 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировали в Башкирии.
В Башкирии за сутки выявили 245 случаев COVID-19
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на данные оперштаба.

Общее количество инфицированных в регионе за время пандемии достигло 46 211.

Вылечился 42 701 человек, при этом 317 — за прошедшие сутки, пять пациентов скончались.

Первый компонент вакцины от коронавируса поставили 852 096 жителей региона, второй компонент — 545 764.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что, по последним данным, за сутки в стране было выявлено 23 811 новых случаев коронавируса.

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