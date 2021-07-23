Проект «Спортивные выходные» возобновится в парках Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столичных парках с 31 июля продолжится четвёртый сезон проекта «Спортивные выходные». Однако к тренировкам смогут присоединиться только обладатели QR-кодов.

Об этом сообщает «Москва 24».

Как отмечается, занятия проходят в выходные дни в 15 московских парках рядом с павильонами «Здоровая Москва».

В уроках продолжительностью от 50 до 90 минут может участвовать любой желающий вне зависимости от физической подготовки. Для этого предварительно нужно зарегистрироваться на сайте проекта.

Планируется, что четвёртый сезон проекта продлится до октября.

Как ранее сообщал сайт «Аргументы и Факты», москвичи старше 18 лет могут бесплатно пройти свыше десяти исследований и по итогам получить назначения врача в павильонах «Здоровая Москва».