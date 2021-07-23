Доктор наук перечислила частые осложнения после перенесённого дома COVID-19
- РИА Новости
Об этом она рассказала в эфире радио «Комсомольская правда», сообщает kp.ru.
По её словам, существуют определённые последствия заболевания, которые могут преследовать человека долгое время.
«За теми, кто переболел дома, без попадания в госпиталь, тянется длинный «ковидный хвост» ещё месяца три, с пониженной работоспособностью, с проблемами по здоровью, с хождениями по врачам... У многих людей — не менее 25% переболевших — неврологические симптомы задерживаются на долгое время — на полгода, на год», — объяснила Баранова.
Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в беседе с URA.RU рассказал о проявлениях постковидного синдрома.