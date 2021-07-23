Учёный считает семью основным каналом передачи коронавируса
- АГН «Москва»
Об этом эксперт заявила в эфире радио «Комсомольская правда», сообщает kp.ru.
«Маску в семье, естественно, не носят. Вот поэтому мы видим увеличение распространения варианта «дельта», в том числе в тех странах, где вакцинация, как и в Британии, на довольно высоком уровне... Мы (вакцинацией. — RT) защищаем их (членов семьи. — RT) от тяжёлого течения болезни с госпитализацией. Но мы не можем полностью прервать цепочку распространения, потому что вакцинированные люди носят вирус, хотя и в меньшей степени», — сказала Баранова.
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