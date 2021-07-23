Роскомнадзор потребовал разблокировать аккаунт Прилепина в Instagram

Короткая ссылка
Роскомнадзор в официальном письме к руководству Facebook Inc. потребовал разблокировать аккаунт писателя, кандидата в депутаты Госдумы Евгения Прилепина (известного под псевдонимом Захар Прилепин. — RT).
Роскомнадзор потребовал разблокировать аккаунт Прилепина в Instagram
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В Роскомнадзоре назвали блокировку аккаунта Прилепина действием политического характера и актом цензуры, который нарушает «ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней».

«(Эти действия. — RT) могут быть расценены как вмешательство в выборы в Государственную думу Российской Федерации 2021 года», — говорится в публикации.

Ведомство требует соцсеть в ближайшее время снять все ограничения и объяснить причины введения подобных мер.

В четверг, 22 июля, суд в Москве оштрафовал Facebook на 6 млн рублей за неудаление запрещённого контента.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить