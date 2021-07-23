Роскомнадзор потребовал разблокировать аккаунт Прилепина в Instagram
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Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
В Роскомнадзоре назвали блокировку аккаунта Прилепина действием политического характера и актом цензуры, который нарушает «ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней».
«(Эти действия. — RT) могут быть расценены как вмешательство в выборы в Государственную думу Российской Федерации 2021 года», — говорится в публикации.
Ведомство требует соцсеть в ближайшее время снять все ограничения и объяснить причины введения подобных мер.
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