Роскомнадзор потребовал разблокировать аккаунт Прилепина в Instagram

Роскомнадзор в официальном письме к руководству Facebook Inc. потребовал разблокировать аккаунт писателя, кандидата в депутаты Госдумы Евгения Прилепина (известного под псевдонимом Захар Прилепин. — RT).

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В Роскомнадзоре назвали блокировку аккаунта Прилепина действием политического характера и актом цензуры, который нарушает «ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней».

«(Эти действия. — RT) могут быть расценены как вмешательство в выборы в Государственную думу Российской Федерации 2021 года», — говорится в публикации.

Ведомство требует соцсеть в ближайшее время снять все ограничения и объяснить причины введения подобных мер.

В четверг, 22 июля, суд в Москве оштрафовал Facebook на 6 млн рублей за неудаление запрещённого контента.