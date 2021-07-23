В МВД России назвали основной способ дестабилизации обстановки в стране

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В подготовленном российским МВД проекте постановления правительства о внесении изменений в государственную программу об обеспечении общественного порядка и противодействии преступности сообщается, что незаконные акции, перерастающие в массовые беспорядки, становятся основным способом дестабилизации обстановки в стране.
В МВД России назвали основной способ дестабилизации обстановки в стране
  • РИА Новости

«Основным способом дестабилизации общественно-политической ‎и социально-экономической обстановки в России становится привлечение различных групп населения к участию ‎в несогласованных публичных мероприятиях», — приводит ТАСС текст документа.

Отмечается, что данные мероприятия зачастую умышленно трансформируются в массовые беспорядки.

В документе также говорится, что ещё одной опасностью является рост количества фактов деструктивного влияния на несовершеннолетних при помощи интернета.

Кроме того, в министерстве считают вызовом стремительный рост киберпреступлений.

Ранее сообщалось, что до конца года во всех подразделениях МВД России планируется внедрить систему «Паутина», предназначенную для предупреждения и раскрытия преступлений.

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