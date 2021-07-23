В МВД России назвали основной способ дестабилизации обстановки в стране
- РИА Новости
«Основным способом дестабилизации общественно-политической и социально-экономической обстановки в России становится привлечение различных групп населения к участию в несогласованных публичных мероприятиях», — приводит ТАСС текст документа.
Отмечается, что данные мероприятия зачастую умышленно трансформируются в массовые беспорядки.
В документе также говорится, что ещё одной опасностью является рост количества фактов деструктивного влияния на несовершеннолетних при помощи интернета.
Кроме того, в министерстве считают вызовом стремительный рост киберпреступлений.
Ранее сообщалось, что до конца года во всех подразделениях МВД России планируется внедрить систему «Паутина», предназначенную для предупреждения и раскрытия преступлений.