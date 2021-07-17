В МВД планируют внедрить по всей России систему «Паутина» до конца года

До конца года во всех подразделениях МВД России планируется внедрить систему «Паутина», предназначенную для предупреждения и раскрытия преступлений — в том числе, для поиска угнанных автомобилей.

РИА Новости

«Внедрение специального программного обеспечения «Паутина» на территории России планируется до конца текущего года», — сообщает ТАСС со ссылкой на представителей МВД. Предполагается, что благодаря сервису правоохранители смогут эффективно пресекать и раскрывать преступления, административные правонарушения, искать похищенные и угнанные транспортные средства, а также автомобили, скрывшиеся с мест ДТП. Описанная система уже заработала в Центральном федеральном округе страны. Ранее в Госдуму внесли проект увеличения наказания за повторное пьяное вождение.