В МВД планируют внедрить по всей России систему «Паутина» до конца года

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До конца года во всех подразделениях МВД России планируется внедрить систему «Паутина», предназначенную для предупреждения и раскрытия преступлений — в том числе, для поиска угнанных автомобилей.
В МВД планируют внедрить по всей России систему «Паутина» до конца года
  • РИА Новости

«Внедрение специального программного обеспечения «Паутина» на территории России планируется до конца текущего года», — сообщает ТАСС со ссылкой на представителей МВД.

Предполагается, что благодаря сервису правоохранители смогут эффективно пресекать и раскрывать преступления, административные правонарушения, искать похищенные и угнанные транспортные средства, а также автомобили, скрывшиеся с мест ДТП. Описанная система уже заработала в Центральном федеральном округе страны.

Ранее в Госдуму внесли проект увеличения наказания за повторное пьяное вождение.

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