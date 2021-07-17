В МВД планируют внедрить по всей России систему «Паутина» до конца года
- РИА Новости
«Внедрение специального программного обеспечения «Паутина» на территории России планируется до конца текущего года», — сообщает ТАСС со ссылкой на представителей МВД.
Предполагается, что благодаря сервису правоохранители смогут эффективно пресекать и раскрывать преступления, административные правонарушения, искать похищенные и угнанные транспортные средства, а также автомобили, скрывшиеся с мест ДТП. Описанная система уже заработала в Центральном федеральном округе страны.
Ранее в Госдуму внесли проект увеличения наказания за повторное пьяное вождение.