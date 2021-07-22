В Чечне рассказали о ситуации с вакцинацией от коронавируса
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на зампреда правительства Чечни, руководителя республиканского оперштаба по борьбе с коронавирусом Вахита Усмаева.
Он отметил, что для получения коллективного иммунитета необходимо привить 60% взрослого населения.
«В Чечне уже привито 493 480 человек, что составляет 91,3% от запланированного количества», — сказал Усмаев.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что эпидемиологическая ситуация в Чечне находится под контролем, тем не менее число заболевших коронавирусом растёт.
Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.