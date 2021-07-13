Кадыров рассказал о ситуации с COVID-19 в Чечне

Эпидемиологическая ситуация в Чечне находится под контролем, но тем не менее число заболевших коронавирусом растёт, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

«Эпидемиологическая ситуация в ЧР находится под контролем, но всё же растет количество заболевших COVID-19», — написал Кадыров на своей странице «Вконтакте».

По его словам, он поручил руководителям секторов довести до населения важность вакцинации.

Он отметил, что на данный момент прививочные пункты переполнены желающими пройти вакцинацию.

3 июля министерство транспорта и связи Чечни сообщило, что для пассажиров и водителей общественного транспорта в республике вводится обязательное ношение масок в связи с распространением коронавируса.