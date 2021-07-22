Пять человек пострадали в ДТП со скорой в Волгоградской области
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Волгоградской области.
Отмечается, что ДТП произошло около 18:00 на трассе, когда скорая перевозила с включёнными спецсигналами двух пациентов.
«В результате ДТП травмы получила медработник из скорой и четверо пассажиров автомашины «Соболь», — заявили в пресс-службе.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области рассказали о состоянии ребёнка, госпитализированного после ДТП.