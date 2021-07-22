Пять человек пострадали в ДТП со скорой в Волгоградской области

Пять человек пострадали в результате ДТП с автомобилем скорой помощи и грузопассажирским фургоном «Соболь» в Среднеахтубинском районе Волгоградской области.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отмечается, что ДТП произошло около 18:00 на трассе, когда скорая перевозила с включёнными спецсигналами двух пациентов.

«В результате ДТП травмы получила медработник из скорой и четверо пассажиров автомашины «Соболь», — заявили в пресс-службе.

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