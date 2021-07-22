Пять человек пострадали в ДТП со скорой в Волгоградской области

Короткая ссылка
Пять человек пострадали в результате ДТП с автомобилем скорой помощи и грузопассажирским фургоном «Соболь» в Среднеахтубинском районе Волгоградской области.
Пять человек пострадали в ДТП со скорой в Волгоградской области
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отмечается, что ДТП произошло около 18:00 на трассе, когда скорая перевозила с включёнными спецсигналами двух пациентов.

«В результате ДТП травмы получила медработник из скорой и четверо пассажиров автомашины «Соболь», — заявили в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области рассказали о состоянии ребёнка, госпитализированного после ДТП.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить