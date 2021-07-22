В прокуратуре рассказали о ДТП с наездом на пешеходов под Анапой

Водитель кроссовера, наехавшего на шестерых пешеходов в посёлке Сукко под Анапой, по предварительным данным, был трезв. Об этом рассказал анапский межрайонный прокурор Александр Фоменко.

«По предварительным оценкам, водитель находился в трезвом состоянии, он будет направлен на медосвидетельствование», — цитирует его ТАСС.

При этом в ходе опроса 66-летний водитель заявил, что, вероятно, потерял сознание за рулём.

«Двигаясь по улице Центральной, вдруг внезапно потерял сознание и тут же пришёл в себя, я думаю, что потерял сознание — у меня не было состояния сонливости», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в результате наезда кроссовера в Сукко пострадали шесть человек, в том числе трое детей.