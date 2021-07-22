В Краснодарском крае автомобиль сбил шесть человек на тротуаре

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В селе Сукко, которое располагается в Краснодарском крае, мужчина совершил наезд на пешеходов, которые находились на тротуаре. В результате происшествия пострадали шесть человек, включая троих детей.
В Краснодарском крае автомобиль сбил шесть человек на тротуаре
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.

«Анапская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту ДТП, произошедшего в селе Сукко города-курорта Анапы. В результате выезда автомобиля Toyota RAV4 на тротуар пострадали шесть человек — трое взрослых и трое детей», — говорится в заявлении.

Согласно предварительным данным, водитель заснул за рулём.

«На место происшествия выехал анапский межрайонный прокурор Александр Фоменко», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что пять человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Ростове-на-Дону.

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