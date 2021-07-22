В Краснодарском крае автомобиль сбил шесть человек на тротуаре
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.
«Анапская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту ДТП, произошедшего в селе Сукко города-курорта Анапы. В результате выезда автомобиля Toyota RAV4 на тротуар пострадали шесть человек — трое взрослых и трое детей», — говорится в заявлении.
Согласно предварительным данным, водитель заснул за рулём.
«На место происшествия выехал анапский межрайонный прокурор Александр Фоменко», — отмечается в сообщении.
Ранее стало известно, что пять человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Ростове-на-Дону.