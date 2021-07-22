Два автобуса столкнулись в Ростове-на-Дону
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МЧС России по Ростовской области.
Уточняется, что авария произошла примерно в 10:00 мск на проспекте Стачки, в районе дома 101. Столкнулись два автобуса, ехавших в попутном направлении.
«По оперативным данным, в результате ДТП пострадали пять человек», — сказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что шестеро взрослых и двое детей пострадали, а также один ребёнок погиб в результате столкновения шести автомобилей на федеральной трассе «Кола» в Ленинградской области.