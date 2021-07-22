Два автобуса столкнулись в Ростове-на-Дону

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Пять человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Ростове-на-Дону.
Два автобуса столкнулись в Ростове-на-Дону
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МЧС России по Ростовской области.

Уточняется, что авария произошла примерно в 10:00 мск на проспекте Стачки, в районе дома 101. Столкнулись два автобуса, ехавших в попутном направлении.

«По оперативным данным, в результате ДТП пострадали пять человек», — сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что шестеро взрослых и двое детей пострадали, а также один ребёнок погиб в результате столкновения шести автомобилей на федеральной трассе «Кола» в Ленинградской области.

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